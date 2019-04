Una mayoría de españoles valora positivamente el encuentro entre Pedro Sánchez y Quim Torra en La Moncloa

Según los datos del Barómetro de laSexta, una mayoría de españoles cifrada en un 56,2% considera positivo el encuentro producido en La Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat catalana, Quim Torra.

La postura contraria sobre esta reunión es mantenida por un 35,4% mientras que un 8,4% no sabe o no contesta al respecto. En Cataluña aumenta la percepción de que el encuentro es positivo en 13 puntos y llega hasta el 69,6%.

Asimismo, la mayoría, con un 53,3%, también estima que el encuentro que tuvo lugar en la sede de la Presidencia del Gobierno español puede servir para rebajar la tensión política y social que se vive en Cataluña.

Un 40,1% mantiene una opinión contraria, mientras que un 6,6% no sabe o no contesta sobre la cuestión. En Cataluña, de nuevo, aumenta hasta el 66,8% de los encuestados que creen que ayuda a destensar la situación. Sólo el 27,7% opina que el encuentro no servirá.

El Barómetro de laSexta es una encuesta realizada expresamente para la cadena por el Instituto de investigación y marketing Invymark, en la que quedan reflejadas las impresiones de los españoles sobre asuntos de actualidad.