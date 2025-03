Última hora política, en directo | Sánchez carga contra el entendimiento de PP y Vox: "La amenaza para España y Europa no es la inmigración, sino la internacional ultraderechista"

Junts insiste en que el pacto sobre el reparto de menores es "temporal" y que se tiene que revisar en un año

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha insistido en que el pacto para el reparto de menores extranjeros no acompañados se hace mediante un real decreto ley que es "temporal" y que se tiene que revisar de forma anual.

En una entrevista en SER Catalunya, Nogueras ha explicado que todas las comunidades autónomas tienen un número de "plazas estructurales" para acoger menores y "la gran mayoría" de estas "no llega a cubrir estas plazas", mientras que Cataluña "las sobrepasa con diferencia desde hace mucho tiempo".

Según Nogueras, Cataluña ha sido "históricamente solidaria" y "no ha mirado hacia otro lado", cuando hay "muchas" regiones que "sí lo han hecho durante muchos años" porque "no era obligatorio acoger", sino que se hacía un reparto desde la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud, pero las comunidades "que no querían acoger, no había ninguna norma que las obligara".