"Usted está con eso de que estoy tapando. No me hable usted de tapar. Somo iguales ante la ley pero no somos iguales ante los casos de corrupción". El presidente del Gobierno defiende que si Ejecutivo ha tomado medidas ante cualquier atisbo de corrupción y que se dedican a trabajar para todos los españoles.

"Este Gobierno ha hecho tres cosas: actuar con contundencia, cinco días después. Colaborar con la justicia, a diferencia de lo que hacían ustedes que creaban policía patriótica. Y gobernar. El compromiso es que en 2027 haya una España más únida y próspera", ha defendido Sánchez.