El ministro de Sanidad alemán, Karl Lauterbach, apuesta por la vacuna obligatoria porque, ha asegurado, una infección con ómicron "no inmuniza necesariamente ante la próxima variante" y nadie puede garantizar que esta no se transforme en más peligrosa. "Una infección con ómicron no inmuniza necesariamente ante la próxima variante. La creencia de que la variante ómicron es el fin de la pandemia es ingenua," advirtió el ministro, en una entrevista para el diario "Die Welt". "Nadie puede garantizar que no se transforme en una variante mucho más peligrosa," alertó. Lauterbach expresó el convencimiento de que la vacuna obligatoria contribuirá a mejorar la protección de la población, aunque habrá personas que se quedarán fuera y no se vacunarán, incluso cuando sea preceptivo.