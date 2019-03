La UDEF investiga los 737.500 euros que Jordi Pujol Ferrusola gastó en la reforma de su mansión de Pedralbes

La UDEF pretende investigar hasta el último céntimo gastado por Jordi Pujol Ferrusola y su esposa; sobre todo en el caso del lujoso chalet de Pedralbes, casualmente situado apenas a cinco minutos del polémico palacete de Iñaki Urdangarin. Pujol Ferrusola no dudó en reformar su espectacular vivienda al más puro estilo de su vecino Urdangarin.

La mansión de Jordi Pujo Jr en Pedralbes está a sólo cinco minutos del palacete de Urdangarin

Según el informe policial, sólo la reforma del jardín costó 51.000 euros. Además, pagaron 31.000 euros por el diseño de la iluminación interior y exterior, 25.450 euros por una cocina nueva y más de 7.500 euros por las puertas automáticas del garaje. En definitiva, una reforma hasta el más mínimo detalle que le salió a Jordi Pujol Ferrusola por 737.500 euros.

Al margen de la sospechosa procedencia del dinero, los investigadores están sorprendidos de que la vivienda no esté registrada y que la licencia de obras no se liquidara hasta dos años después de finalizar las obras.

"No creemos típico que se pague por una licencia de obra con un retraso tan significativo y, además, sin estar la propiedad a tu nombre, a no ser que esta licencia fuera por otras obras posteriores, cuestión que a priori no se nos presenta como factible", explica el informe.

Y la cosa no acaba ahí. A la lujosa reforma de la mansión de Pedralbes hay que sumar los 2.100.000 euros que Jordi Pujol Ferrusola pagó a tocateja por la compra de su exclusivo chalet.