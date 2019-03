El TSJM se inhibe en la querella contra Tania Sánchez porque ya no es diputada

UN TRIBUNAL ORDINARIO DEBERÁ INVESTIGAR EL CASO

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no investigará la denuncia del PP contra la exdiputada de IU, Tania Sánchez, por presuntas adjudicaciones a su hermano en Rivas-Vaciamadrid. El Tribunal entiende que como Sánchez ya no es aforada, porque no es diputada madrileña, no corresponde al tribunal investigarlo. Así que ahora tendrá que ser un tribunal ordinario quien investigue el caso.