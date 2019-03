Trinidad Jiménez: "Pedir la dimisión de Rajoy es una decisión colegiada y meditada"

En una entrevista en RNE, Jiménez ha asegurado que Rajoy "no ha despejado las dudas que creemos que un presidente del Gobierno tiene que despejar" sobre el caso Bárcenas para seguir adoptando decisiones y para tener credibilidad, no solo ante los ciudadanos españoles sino a nivel internacional. Para la representante socialista, estamos ante una "crisis institucional muy grave" y Rajoy no despejó las dudas sobre su grado de conocimiento respecto a la posible contabilidad oculta del PP, por lo que "está inhabilitado" para seguir gobernando.

"Hasta que no se despejen esas dudas, es muy difícil que se dirija a los ciudadanos y les diga 'tienen ustedes que hacer este sacrificio' o que tome iniciativas en el Parlamento", ha señalado. Jiménez ha asegurado que la situación no es cómoda para el PSOE, ni tampoco es "muy agradable" ver que el presidente del Gobierno no es capaz de despejar unas dudas sobre acusaciones muy graves.

Respecto al motivo por el que el PSOE ha pedido la dimisión de Rajoy y no la convocatoria de elecciones o la presentación de una moción de censura, ha dicho que es "lo que consideramos que hay que hacer para salvar esta crisis institucional que se vive en España".