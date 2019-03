El Tribunal Superior confirma que Matas será juzgado por cohecho en diciembre

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha confirmado que Jaume Matas será juzgado por un tribunal el próximo 2 de diciembre por un delito de cohecho en la presunta contratación irregular de su mujer, Maite Areal, en un hotel de Palma en 2007.

La defensa de Matas presentó un recurso contra el señalamiento del juicio por parte del presidente del tribunal del Jurado, el magistrado Juan Jiménez, que ha rechazado la sala civil y penal del TSJIB.

La sala declara mal admitidos los recursos de Matas contra la no consideración de la prescripción del cohecho del que se le acusa y contra la admisión de varias pruebas testificales, y confirma en consecuencia la resolución del juez Jiménez.

Asimismo rechaza la alegación de la defensa del expresidente de que no ha sido debidamente informado de la acusación de cohecho que pesa contra él, por el que la Fiscalía le reclama una pena de tres meses de multa a razón de 100 euros diarios y la devolución de los 42.000 euros cobrados por su esposa.

En el juicio se analizará si Matas, aprovechando su posición como presidente del gobierno balear, contactó con el propietario del hotel Valparaiso para que le entregara como regalo 3.000 euros mensuales durante el año 2007 y, "a efectos de cubrir las apariencias y para aparentar que se trataba de ingresos legítimos", simuló un contrato de trabajo para su mujer, según indicó el juez en el auto.

El jurado deberá determinar si el hotelero se sintió comprometido por el hecho de que Matas era el presidente regional y también del PP de Baleares, partido que había celebrado actos y mítines en su establecimiento.

También se determinará si el hotelero era consciente de que la mujer de Matas no iba a realizar ninguna labor para su empresa y su sueldo "no era más que una simple prebenda o dádiva", y si Areal no acudió siquiera a la sede de la empresa durante el año que duró el contrato, según sostiene la acusación. Esta causa es la pieza separada número 6 del caso Palma Arena, que consta de 29 piezas, entre ellas la referida el Instituto Nóos.