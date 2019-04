Tres candidatos y dos modelos diferentes: la financiación de las primarias divide al Partido Socialista

Tres candidatos a la secretaria general, pero dos modelos distintos para fiscalizar la financiación de la campaña. El modelo del PSOE y el de Pedro Sánchez que se autoerige como la verdadera izquierda. "Luego los militantes votareis, si hay que mirar a la izquierda o hay que seguir mirando a la derecha, esa es la cuestión", señala Pedro Sánchez, exsecretario general del PSOE.

El exsecretario general se resiste a poner sus cuentas bajo el control de Ferraz y defiende su sistema de ‘crowdfunding’ con el que ya ha recaudado más de 80.000 euros con donaciones anónimas, aunque algunos de los proyectos superan los 20.000 euros.

La dirección del PSOE dice que el modelo de Pedro Sánchez vulnera la ley de financiación de partidos. Los otros dos candidatos han preferido no hablar sobre la intención de Sánchez de saltarse las reglas del juego. "Tengo ilusión, animo, fortaleza y una sensación en estos días previos al 26", afirma Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, que no ha respondido a las preguntas sobre la financiación de Sánchez.

Ni la presidenta andaluza, ni tampoco Patxi López, que le ha respondido a los periodistas con un "pregúntaselo a ellos". Lo que sí dice el exlehendakari es que su equipo no pondrá ninguna sombra de duda sobre el procedimiento porque lo importante sostiene es no escaparse de la legalidad. "Todo lo que sea transparencia, todo lo que sea ajustarse a las normas y a la legalidad, no sólo es que esté bien, es que tenemos que hacerlo", declara López.

A menos de tres días de que los tres candidatos a liderar el PSOE se reúnan con la gestora para debatir este tema, Susana Díaz habla de unir el partido como ya pasó en Andalucía: "Es fundamental que el partido esté unido, unido de verdad y os lo digo desde la experiencia de Andalucía. Donde todos los compañeros y compañeras dijeron que esto va de Andalucía y del PSOE y nos unimos, derrotamos a la derecha".

El 21 de marzo, Patxi López, Susana Díaz y Pedro Sánchez se enfrentarán cara a cara por el modelo de financiación de la campaña.