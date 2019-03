Un trabajador del Instituto Nóos redactó la tesina de Iñaki Urdangarin

Diego Torres continúa levantando polvo en el caso Nóos. El exsocio de Iñaki Urdangarin acusa ahora al duque de Palma de no haber escrito su tesina en la escuela de negocios en la que se conocieron. Así lo asegura Torres en uno de los últimos correos que ha entregado al juez.

De confirmarse estas últimas informaciones, quedaría claro que Urdangarin consiguió su título de licenciado sin mover un dedo. La tesina que le otorgaría finalmente el título de la escuela de negocios en la que estudió no la hizo él, sino un empleado del Instituto Nóos. Al menos eso es lo que se desprende de los nuevos correos facilitados por Diego Torres.

Iván Carballido, empleado de Nóos, habría elaborado la tesina del duque

‘El Mundo’ cuenta que fue un trabajador de la falsa ONG quien se encargó de “escribir la tesina de Urdangarin, de modo que este pudiese finalizar sus estudios y obtener el título”, relata el Jefe de Investigación del diario ‘El Mundo’, Esteban Urreiztieta.



Al parecer, y para mayor despropósito, Urdangarin cayó también en la desidia. Ni siquiera fue él quien se ocupó de explicar el encargo al trabajador de la trama Nóos. Fue Mario Sorribas, su hombre de confianza, quien citó a Iván Carballido para explicarle la tarea que debía llevar a cabo para el duque de Palma.



Carballido, responsable de la comunicación web del Instituto Nóos, se quejó entonces de que tenía ya demasiado trabajo y muy poco tiempo, algo que no le sirvió para librarse del encargo. No obstante, la tesina no fue la única tarea que le endosaron a este empleado de Nóos. ‘El Mundo’ asegura además que el texto que firmaba Urdangarin en un libro homenaje al exministro José María Michavila tampoco era de su puño y letra.



El duque se limitó a dar a su ‘negro’ particular un par de vagas pistas sobre Michavila. Urdangarin destacó de él “su alta capacidad de escucha a todos los niveles” o su cualidad de “amigo de sus amigos”. Con esas dos directrices debía bastarle a Carballido para dedicar una bonita reseña al exministro.