Torres pide al juez que la infanta Cristina "pueda dar su versión"

El exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, ha presentado un extenso escrito ante el juez Castro en el que recalca que no pretende "ni por asomo" la imputación de la infanta Cristina, aunque aboga por que pueda dar su versión de los hechos como ha sucedido con otros encausados.



"Sinceramente, a la desazón que seguramente acucia a la esposa de Iñaki Urdangarin debe ponerse coto y permitirle que al menos pueda dar su versión", proclama la defensa de Torres en su escrito, de 21 páginas.



En él, asevera que ese "malestar" se ve incrementado en el caso de su mujer, Ana María Tejeiro, quien por el contrario fue imputada en esta causa pese a que "no ha sido nadie en el Instituto Nóos ni aparece en fotografía alguna de eventos con él relacionados con esta entidad, lo que no cabe predicar de la esposa de Urdangarin".



Abundando en este agravio comparativo, el letrado de Torres recrimina el hecho de que "a ella, a la esposa de Urdangarin, por el contrario, que ha sido nada más y nada menos que vocal y es la esposa del otrora presidente del Instituto Nóos, no se le haya imputado".