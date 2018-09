Torra tiende la mano al diálogo: "Quiero un otoño fraterno y de defensa de nuestros derechos como país"

Quim Torra tiende la mano al diálogo pero sin desviarse del objetivo: "Yo querría que fuese un otoño de unidad, un otoño fraterno, de diálogo pero sobre todo un otoño de una defensa incansable de nuestros derechos civiles, sociales y nacionales como país".

Aprovechando la inauguración de la Plaza del 1 de Octubre de Juneda, en Lleida ha insistido en que no abandonará su lucha y a los políticos presos: "No podemos ir contra nuestras conciencias ni aceptar sentencias de juicios injustos".

Responde así el president de la Generalitat a la oferta de diálogo en la que volvía a insistir Pedro Sánchez. En un intento por rebajar el tono, el presidente ha asegurado darán una oportunidad a la política: "Nosotros estamos dispuestos a dialogar con la Generalitat. Es la voluntad del Gobierno dar una oportunidad a la política".

Al líder del PP en Cataluña le preocupa la conducta de Sánchez. Si las provocaciones van a más, dice, no solo se debe volver a aplicar el artículo 155, sino hacerlo con más dureza: "Frente a las provocaciones de los independentistas no puede ser la ambigüedad, no se puede cambiar de criterio cada cinco minutos".

De la reunión discreta que han mantenido este miércoles Carmen Calvo y Elsa Artadi en Moncloa, al líder del PP en Cataluña le preocupa que no se conozcan los detalles: "Que no compren el marco mental de los separatistas" ha defendido Arrimadas.

Aunque Moncloa ha aclarado que la reunión se enmarca dentro del clima de normalidad entre las dos administraciones y que, pese a que sí se habló de Cataluña, no ha servido para preparar la reunión entre Sánchez y Torra prevista para este otoño.