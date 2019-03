Tomás Gómez insiste en que Eurovegas se ha caído

"Que él –refiriéndose a Ignacio González- se comprometa con su palabra, que diga expresamente si el proyecto ha caído, porque un presidente no puede mentir a la gente. Tienen que contar la verdad, eso es lo que hace un presidente y un gobierno decente", ha manifestado Tomás Gómez.



"No creemos ni intuimos, sabemos", ha dicho tajante el secretario general de los socialistas madrileños, que no ha desvelado su fuente aunque ha indicado que es "la misma" con la que adelantó hace un año que el proyecto iba a ir a Madrid.

"Tenemos información", ha insistido Gómez, que ha asegurado saber "que lo que están montando desde el Gobierno del PP es alguna justificación para lo que va a venir".

Además, Tomás Gómez ha restado trascendencia al comunicado de la empresa promotora del proyecto, Las Vegas Sands, del pasado día cuatro de julio, en el que ratificó su interés en construir el proyecto, y ha interpretado que lo que dijo la compañía de Sheldon Adelson es "exactamente" que "seguía analizando la viabilidad".

Según Gómez, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, "debe empeñar su palabra" y decir "si en este momento el proyecto de Eurovegas ha caído y no remitirse a lo que diga no sé quién".