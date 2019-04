Todos los partidos menos CiU apoyan una comisión de investigación del caso Pujol

Al día siguiente de la comparecencia del expresidente catalán en el Parlament para dar cuenta de la herencia que ocultó en Andorra, sólo CDC lo ha defendido al ser el único partido que cree que respondió a las preguntas de los grupos, una comparecencia que acabó con una regañina por parte de Pujol a los líderes catalanes porque cree que lanzaron "intoxicaciones" hacia su persona.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, el único líder que no acudió a la comparecencia, ha advertido que el expresident "no respondió a las preguntas" de su grupo, por lo que ERC "insistirá" en ellas para aclarar el fraude fiscal cometido. Fuentes de ERC han recordado que su partido ya se posicionó a favor de que se cree una comisión de investigación.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha censurado por su parte la actitud del expresident porque su actitud fue la "propia de quien sabe que le han pillado mintiendo". El dirigente socialista ha reprochado a Pujol que no respondiera a todas las preguntas: "Lo único que he sacado es una opinión más precisa acerca de quién era el padre de Pujol", ha ironizado Iceta.

La presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ha asegurado por su parte que las explicaciones "decepcionantes" que ofreció el expresidente catalán fueron "insuficientes", por lo que ha considerado que es "inevitable" que se realice una comisión de investigación en el Parlament. Sánchez-Camacho ha acusado a Pujol de no contestar a las preguntas sobre una fortuna que considera "inmoral y obscena".

Por su lado, la coordinadora nacional de ICV, Dolors Camats, ha calificado de "triste final del pujolismo" la comparecencia en el Parlament de un expresident que "volvió a querer dar lecciones morales" cuando "ha engañado" a los catalanes con un "fraude". Camats cree que asistimos a un "triste espectáculo" y a un "triste final del pujolismo".

Desde la CUP, el diputado Quim Arrufat ha indicado también que su formación "no está dispuesta a recibir lecciones morales de Jordi Pujol", y ha aclarado que si su compañero de grupo David Fernández abandonó la reunión es porque el expresident "no quiso responder a nuestras preguntas, con lo cual entendimos que la comparecencia ya no tenía sentido".

La portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, ha asegurado que "se chuleó el nada honorable Jordi Pujol del Parlamento de Cataluña y hoy el nada honorable Artur Mas se chulea de la Constitución y la democracia", en alusión al decreto de convocatoria de la consulta del 9N.

En sentido opuesto al resto, el coordinador general de CDC, Josep Rull, ha considerado que el expresidente Pujol respondió a la "mayoría" de las preguntas que le formularon los grupos, aunque ha reconocido que se sintió "más confortable" en la primera de sus dos intervenciones, en la que Pujol un tono más moderado.