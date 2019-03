'The New York Times' ataca a España por la corrupción

El periódico 'The New York Times' vuelve a sacar los colores a España hablando de corrupción. En su edición digital cita como ejemplo los "tejemanejes" de la exalcaldesa de la localidad zaragozana de La Muela, Maria Victoria Pinilla, en libertad bajo fianza.

El diario recuerda que en nuestro país hay alrededor de un millar de concejales, alcaldes o incluso exministros, investigados por la justicia por asuntos vinculados a la corrupción.

Aunque 'The New York Times' asegura que España "no es en absoluto el más corrupto de Europa", también apunta que "mucho más está por venir". Para el diario, la corrupción en España "es el resultado de una estructura política que pone un enorme poder en manos de las autoridades locales, en donde muchos de ellos pueden otorgar contratos o terrenos con poca o ninguna consulta".

Además, el periódico ha destacado los vínculos de las autoridades regionales y municipales con las cajas de ahorros que, en su opinión, "han creado las condiciones ideales para la corrupción en los años del 'boom' de la construcción".