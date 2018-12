Tezanos reconoce los fallos del CIS en Andalucía y los achaca a los cambios de votos en la última semana

El presidente del CIS, José Félix Tezanos, ha reconocido que el 2 de diciembre en Andalucía "fallaron" las encuestas, pero lo ha achacado a que el voto cada vez es más volátil y, además, cambia en la última semana. En una mesa de análisis "Andalucía en la encrucijada: encuestas en tiempos de cambios", convocada por el Colegio Profesional de Politólogos y Sociólogos de Madrid, Tezanos ha rechazado las acusaciones de "cocina" en las encuestas del CIS que le había formulado el responsable de GAD3, Narciso Michavila, que le había dicho que "no hay mayor mentira en democracia que mentir en nombre de los ciudadanos".

En el debate, el presidente del CIS ha propuesto la creación de una comisión de expertos que haga un diagnóstico del comportamiento electoral y debata qué falla en las encuestas a lo que el responsable de GAD3, Narciso Michavila, se ha sumado pero acotando el estudio "a la metodología que está utilizando el CIS". Respecto a la reprobación presentada por el PP para que Tezanos dimita por supuesta "manipulación", el presidente del CIS ha considerado "insólito" que a alguien se le repruebe sin escucharle, ha descartado dimitir y ha avanzado que ha pedido comparecer en el Parlamento para explicar "cómo se hacen cosas en el CIS".

En su intervención, Tezanos ha insistido en que "no hubo cocina" porque lo que se publica es intención directa de voto y voto más simpatía: "Eso no es cocina ya que se recoge literalmente lo que dicen los encuestados", ha precisado. Tezanos ha reconocido que hay un "problema de predicción" que exige que la comunidad científica se siente a debatir pero, además, existe un cambio de comportamiento electoral.

Aquí, ha comentado que, según el último barómetro, el 40% de los entrevistados vota "por un partido u otro según les convenza en cada momento", el 27% de los encuestados decide el voto la última semana y un 4% el mismo día de los elecciones. "Ese comportamiento es impredecible en una encuesta", ha dicho. Y en el caso de Andalucía, en las últimas elecciones el porcentaje que decidía su voto en la última semana era aún mayor, hasta el 29%. Tezanos ha admitido que además de volatilidad, la metodología cuenta y "hay fallos".

Ha explicado que las encuestas domiciliarias son difíciles de hacer, en las telefónicas no se puede afinar y, por tanto, hay muchas cosas que resolver. Por su parte, el presidente de GAD3 ha insistido en que no se puede decir que no hay cocina "cuando toda las encuesta suponen un método de injerencia estadística" y ha apostado por ser rigurosos, "cada respuesta es sagrada, y por eso es muy importante que se abra un debate metodológico".

En su intervención el presidente de CELESTE-TEL, José Ramón Lorente, ha advertido de que las elecciones andaluzas se deben de leer en clave nacional y ha asegurado que por cada voto que perdió el PP y Cs, Vox ganó dos lo que, a su juicio, "es un aviso de lo que nos viene".

Lorente ha advertido del "potencial de Vox" y ha insistido en que si se extrapola al ámbito nacional el voto de la derecha en Andalucía, Vox tendría 2,2 millones de votantes. El director de investigación y análisis de Sigma Dos, José Miguel Elías también se ha referido a Vox y ha augurado que en un futuro es muy posible que el partido adopte "un posicionamiento más ideológico, que no le permitirá subir tanto".