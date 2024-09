El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha comparecido ante la Comisión Constitucional del Congreso, a petición del Partido Popular, para dar explicaciones sobre sus pronósticos. Tezanos ha afirmado que "nosotros no somos adivinos, ni pretendemos serlo. No quiero yo faltar al respeto de los sabios adivinos que pueda haber en este país, o en algún partido".

Sobre si adultera los pronósticos sobre los resultados de las elecciones ha manifestado que "¿Falsifico los datos, cambio los datos? No, lo que pasa es que no ganan las elecciones con votos suficientes para gobernar". Y ha animado a los partidos críticos con la actuación del CIS a "estudiar": "No se fíen de lo que les digan los gurús, porque insisto, los datos que ustedes manejaban tenían una multitud de errores".

Además, Tezanos ha sostenido que "en estos momentos el CIS es uno de los mejores institutos de opinión pública que existe en el mundo" y ha señalado que "el desprestigio no llega a la opinión pública". También ha descartado la posibilidad de realizar una encuesta para conocer la postura de los ciudadanos: "Yo creo que sería un poco absurdo que el CIS hiciera una encuesta sobre sí mismo, preguntando a la opinión pública sobre si está desprestigiado".