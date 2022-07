"Tengo pruebas que demuestran que todos estabais en esta movida". Es la frase que el excomisario José Manuel Villarejo trasladó a Francisco Martínez en 2012 y que se recoge en nuevos audios publicados por El País y el digital Fuentes Informadas.

La conversación se dio en el bar Tomate de Madrid. El que fuera jefe de gabinete de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior en la etapa de Mariano Rajoy en Moncloa, charla con el excomisario acerca del informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que recoge maniobras policiales contra independentistas catalanes, la conocida como 'Operación Cataluña'.

Villarejo le echa en cara a Fernández que quiera "meter en la nevera" durante tres meses esta operación, que pasa por una denuncia de Javier de la Rosa ante la UDEF. "He quedado esta noche con un notario amigo mío, y esta mañana he depositado pruebas para el acta notarial, por si me detienen en alguna circunstancia o me pasa algo; está depositado", le dice Villarejo a Fernández.

El 29 de noviembre de ese año, Martínez comenta a Villarejo que su "única preocupación" es "la pasta", momento en el que se menciona a María Dolores de Cospedal. "Me ha dicho María Dolores [de Cospedal]: '¿Cuánto has puesto de pasta?'. [Y yo le dije]: "Quería poner mañana unos 100, más otros 40 o 50, 150". Y dice: "No te preocupes, que la pasta te la garantizo", afirma Villarejo.

El excomisario tranquiliza a Martínez: Nadie, nadie, nadie puede relacionarte ni a ti ni al ministro con esto. Por lo tanto, tenéis que tener tranquilidad absoluta. [...] Yo soy el único que aguanta". También se menciona a "Jorgito" Fernández Díaz, del que Martínez dice que "no sabe" esta operación.

"¿Cómo que no lo sabe? Perdóname, ¿una operación de este calado y el ministro no tiene preparada pasta y no habla con quien coño haga falta para que yo no tenga que pasar la vergüenza de pedir a mi gente que me prepare 100.000 euros?", se pregunta Villarejo.

"Hay que tener un equipo para estos hijos de puta de los catalanes y vascos"

Durante su conversación, Villarejo lanzó una advertencia a Martínez, hablándole de que, en un futuro, alguien "escribirá sobre ello": "Hemos cambiado la historia de este país, hazme caso".

La advertencia fue la siguiente: "Vienen momentos duros y hay que tener un equipo de gente honesta, seria y dura para estos hijos de puta de los catalanes y para estos hijos de puta de los vascos. Los vascos se han acojonado, lo sé. A raíz de esto se han cagado. Por lo tanto, hay que bajar el perfil, joder".