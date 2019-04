Susana Díaz rechaza usar el "rencor y odio" después de que un alcalde afín a Sánchez llamara "mafia" a la gestora del PSOE

Pedro Sánchez y Susana Díaz se verán las caras el próximo lunes, día 15 de mayo. Será la primera vez que se dirijan la palabra después del Comité Federal que acabó con la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general del partido.

Junto a Patxi López, los tres candidatos debatirán en Ferraz. Y a una semana del encuentro, el tono entre ellos se ha endurecido. Recientemente, desde la campaña de Sánchez, el alcalde de Calasparra, José Vélez se dirigía de forma polémica a la gestora.

"Va a pasar a la historia por sus prácticas mafiosas", acusó Vélez durante el mitin. Pedro Sánchez no lo ha desautorizado, y se ha limitado a hablar de su acto. Por su parte, Susana Díaz pide respeto: "Lo he hecho desde el primer día que me presenté y lo voy a hacer hasta el final. No me sale meterme con un compañero y faltarle al respeto", ha destacado la presidenta de la Junta de Andalucía.

La candidatura de Patxi López cree que este no es el camino. "Hay quienes están empeñados en reproducir en el próximo congreso el Comité Federal del 1 de octubre. Hay que tener un poquito de cabeza", ha pedido Rafael Simancas, miembro de la candidatura de López.

Algo que, desde la candidatura de Pedro Sánchez, afirman que deberían tener en cuenta todos. Las campañas continúan, y la de Pedro Sánchez ha recibido el apoyo de los exministros Borrell y Narbona.