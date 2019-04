Susana Díaz, a Pedro Sánchez: "El PSOE tiene que salir a ganar por la gente y por España, no a pactar"

La presidenta del PSOE andaluz, Susana Díaz ha asistido a la reunión extraordinaria del Comité Federal del PSOE, celebrada en el Teatro Circo Price de Madrid, en la que se ha ratificado a Sánchez como cabeza de cartel a presidente del Gobierno.

Antes de su entrada Díaz ha defendido ante los periodistas que "el PSOE tiene que salir a ganar, y a ganar bien las elecciones por la gente, por este país, por España, por las miles de familias que no tienen otra esperanza que un gobierno sensible. A eso tiene que salir el PSOE, no a pactar, sino a ganar".

A su juicio, los socialistas no tienen que salir "a hacer bloques con nadie", ni "a depender de nadie", sino a ser la fuerza mayoritaria y a entablar un pacto con "la inmensa mayoría de los ciudadanos" para que este país recupere los cuatro años que han sido muy difíciles y muy duros" con la crisis.

Después de que se declarara neutral en el proceso de primarias, Díaz ha dado su apoyo a Sánchez como candidato del partido. "Totalmente. Siempre cumplo mi palabra, aunque a veces ustedes desconfíen de ella. Dije con claridad desde el primer minuto que se celebraran las primarias y que los socialistas andaluces y yo nos íbamos a dejar la piel para ganar las próximas elecciones", ha asegurado la presidenta de la Junta.

Díaz ha subrayado que los socialistas han decidido que Sánchez sea el cabeza de cartel, pese a que finalmente no ha habido consulta al no haber más candidatos que hayan logrado los avales suficientes. A partir de este momento, ha proseguido, todo el partido tiene que estar "dando la cara con la gente, en las calles, en todos los rincones de España, demostrando que el PSOE es ese partido útil que los españoles necesitan".

Díaz ha puesto como ejemplo al PSOE andaluz, que desde que ella es secretaria general, "ha ganado tres de tres" en las urnas, "sabiendo que no ganaba el partido, sino Andalucía y los andaluces". "Y eso es lo que quiero que pase en España y para lo que vamos a ayudar. Vamos a trabajar y a pelear para eso, para que ganemos las próximas elecciones, Sánchez sea presidente y tengamos un gobierno socialista que es lo que merece este país", ha remarcado la presidenta andaluza.

A su entender, en España hay más ricos que hace cuatro años, pero también "gente infinitamente más pobre, con menos derechos, menos libertad". "Hay que darle un cambio y el cambio lo tiene que dar el PSOE", ha animado Díaz.