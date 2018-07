Susana Díaz: "Un Gobierno de coalición con Podemos no lo veo"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, afirmó ante el Comité Federal del PSOE que ella no ve claro un Gobierno de coalición de su partido con Podemos, y recalcó también que el pasado 20 de diciembre los socialistas sacaron el peor resultado de su historia.



"Un gobierno de coalición con Podemos no lo veo. No lo veo. No es el gobierno socialista, con ese proyecto progresista, reformista que se ha hablado aquí, con esos ocho pactos que apoyo del secretario general, que necesita nuestro país", dijo Susana Díaz a puerta cerrada, según grabaciones difundidas por la Cadena Ser en las que se aprecia la tensión en algunas intervenciones.



Además, la líder de los socialistas andaluces rebatió la afirmación que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, hizo la noche electoral: "El 20 de diciembre el Partido Socialista no hizo historia. Sacó el peor resultado de la historia".



En su análisis, reconoció que el mapa político era distinto, pero subrayó que el PSOE no consiguió ganar a un PP "que tenía a sus espaldas la mayor brecha de desigualdad entre los ciudadanos y que tenía a sus espaldas los casos de corrupción seguramente más graves". "Si el Partido Popular nos ganó estas elecciones en estas circunstancias es que no estábamos en el camino correcto", añadió.



También el presidente asturiano y secretario general de la FSA, Javier Fernández, y el extremeño Guillermo Fernández Vara fueron muy duros contra Podemos. El 'barón' asturiano recalcó que Pablo Iglesias dice claramente que quiere ocupar el espacio político del PSOE.



La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha expresado su "indignación" por la filtración a un medio de comunicación de las intervenciones hechas a puerta cerrada por varios dirigentes socialistas en la reunión del Comité Federal