Susana Díaz: "El país necesita un PSOE fuerte y unido"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha defendido que ella no va a contribuir al "ruido" sobre el liderazgo de Pedro Sánchez o su candidatura a las primarias del PSOE para aspirar a la Presidencia del Gobierno y ha dicho que igual que el pasado verano no manifestó públicamente su apoyo a ningún candidato no lo hace ahora.

"No me pida hoy que lo haga cuando mi partido se ha comprometido con abrir esa decisión a la militancia y al conjunto de los ciudadanos", ha reclamado la dirigente andaluza, para la que esa actitud supone "el mismo respeto" que tuvo en el pasado y la misma posición. En cualquier caso, ha dicho que el secretario general del PSOE "siempre" va a tener su apoyo.

Díaz ha sido cuestionada varias veces por su apoyo a Sánchez y ha dicho que a éste le ha comunicado la reunión de con Rajoy así como cuando ambos han mantenido conversaciones anteriormente, pero ha recalcado que su visita a la Moncloa se produce por su condición de presidenta de la Junta y en defensa de los intereses de los andaluces, "de los que votan al PSOE y de los que no".

En ese punto, ha dicho que "habrá momentos" en los que, como presidenta de la Junta de Andalucía, discrepará de la posición del PSOE pero la defensa de los intereses de los andaluces es su "responsabilidad", su "obligación" y "lo que esperan los ciudadanos".

Susana Díaz y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, han acordado evaluar de forma conjunta las prioridades andaluzas de cara al nuevo escenario de inversión procedente de Europa que se plantea con el denominado Plan Juncker.

Según ha explicado Díaz en la rueda de prensa posterior a la reunión que ambos han mantenido durante una hora en el Palacio de la Moncloa, otro de los compromisos que la dirigente andaluza ha arrancado a Rajoy es "solventar" la devolución de los 426 millones de euros de la liquidación correspondiente a 2013 del Fondo de Convergencia.

Así, ha explicado que en los próximos días el ministro de Economía, Luis de Guindos, y su homólogo andaluz, José Sánchez Maldonado, evaluarán las reclamaciones andaluzas sobre la inversión procedente de Europa -Andalucía ha presentado 669 proyectos con un total de 13.255 millones de euros- mientras que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la consejera del ramo, María Jesús Montero, abordarán la devolución de la liquidación de los 426 millones de euros.

Según ha trasladado Díaz, donde ambos dirigentes no ha coincidido es en la reclamación andaluza para que el Gobierno central flexibilice el objetivo de déficit regional establecido para el próximo año en el 0,7 por ciento y que Andalucía considera fruto de un reparto "que no es justo".

Díaz ha afirmado que le causa "desconfianza" y preocupación la "ambigüedad" del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que participó en un multitudinario mitin en el cinturón industrial de Barcelona, un tradicional granero de votos del PSC.

Díaz ha alertado de que Podemos, que nace del "cabreo" de muchos ciudadanos, plantea recetas "muy fáciles" para problemas muy complejos, pero no se "moja" en casi nada. "Cuando alguien es ambiguo, es porque no sabe lo que va a hacer o porque no quiere decir lo que va a hacer", ha avisado Díaz, que ha criticado que Podemos se esté planteando no presentarse en solitario a las elecciones municipales para no "mancharse" con la gestión.