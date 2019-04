Susana Díaz, a Pedro Sánchez: "¿Le conviene al PP el candidato que ha tenido las dos derrotas electorales más grandes o la candidata que le gana por 10 puntos?"

SE PREGUNTA QUÉ QUIERE HACER SÁNCHEZ CON PODEMOS

"Los ciudadanos no nos votaron en las últimas elecciones porque no sabían a que PSOE estaban votando", afirma Susana Díaz, que recrimina a Pedro Sánchez no haber dejado claro el rumbo que querían seguir los socialistas. "Yo sí se lo que quiero hacer: ganar a Podemos y ganar al PP", ha añadido durante el debate socialista.