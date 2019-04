La surrealista defensa de Celia Villalobos a Moix: "A lo mejor queremos que sean pobres de solemnidad"

TRAS DESCUBRIR LA EMPRESA PANAMEÑA DEL FISCAL ANTICORRUPCIÓN

Celia Villalobos se ha pronunciado sobre la sociedad 'offshore' del fiscal anticorrupción, Manuel Moix, asegurando que no lo defiende ni a él "ni a nadie" pero que debemos "hacer una reflexión" y pensar si queremos dirigentes "que salgan de una clausura" o "que no tengan derecho a tener nada". Ha asegurado que son "historias que no sé dónde nos llevan".