Vox presiona para retirar toda simbología del colectivo LGTBIde los edificios oficiales. No lo hace solo desde los gobiernos municipales y autonómicos de los que forma parte, también presiona a los gobiernos en los que no están. Ocurre en Mérida, donde gobierna el PSOE y donde el concejal de Vox, Francisco Piñol, exige que retiren las banderas LGTBI que cuelgan de la fachada del Ayuntamiento.

"La fachada del municipio está embanderada con banderas que no pertenecen a lo que dicen el Tribunal Supremo y la Constitución. Si seguimos saltándonos la ley, el día de mañana vamos a ver la bandera de los pedófilos, y vuestros hijos y mis nietos pueden estar metidos en eso", ha dicho el ultraderechista durante un pleno.

Se escuda en una sentencia del Tribunal Supremo, pero miente. Eso no es lo que dice la doctrina del Supremo, tal y como explica el periodista Alfonso Pérez Medina en Al Rojo Vivo. La Sala de lo Contencioso Administrativo se pronunció en 2020 sobre la denominada bandera nacional canaria. Estableció entonces que una bandera que no es oficial no se puede poner al lado de las banderas oficiales, pero deja abierta la puerta a que se pongan en cualquier otro lugar de la fachada.

Así se lo ha recordado también el alcalde de Mérida al de Vox: "No es que no se puedan sustituir banderas de los edificios oficiales". Y ha puesto como ejemplo además algo que ocurre en Semana Santa, cuando "se engalanan todos los balcones con escudos de las cofradías". "Yo no escucho a nadie decir que no se pongan", ha replicado Antonio Rodríguez.

Retiran las banderas allá donde gobiernan

Al margen de que sí se pueden colocar banderas arcoíris en edificios institucionales, algunos de los pactos a los que la derecha del PP está llegando con la ultraderecha de Vox para gobernar en municipios conllevan la prohibición de lucir estos colores en los Ayuntamientos.

Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Náquera, Valencia, donde el propio acuerdo de gobierno incluye precisamente retirar la bandera LGTBI. Tampoco en Torrijos o en Toledo los consistorios municipales tendrán desplegadas estas banderas, ni siquiera en una fecha señalada como es el Día del Orgullo.

En el Ayuntamiento de la capital, bajo el gobierno del 'popular' José Luis Martínez Almeida, tampoco hay bandera, y en su lugar iluminan con la fuente y el Palacio de Cibeles con los colores del arcoíris.

Por otro lado, en el Parlament balear, que ahora preside Gabriel Le Senne (Vox) tras un pacto con el PP, no habrá tampoco bandera LGTBI.

También quieren prohibirla donde no gobiernan

En Castilla y León, donde el PSOE la colgó del edificio de la Cámara de las Cortes, los de Vox amenazaron con mandaral servicio de seguridad de las Cortes a los despachos de los socialistas y con interponer una denuncia judicial.

La extrema derecha también ha pedido su retirada del Ayuntamiento La Zubia (Granada), donde han denunciado a la alcaldesa socialista, y Badajoz, donde gobierna el PP en solitario.