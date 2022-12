Carlos Alsina entrevistó en el programa 'Más de uno' de Onda Cero a José Ramón García-Hernández, diputado por Ávila y secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del Partido Popular, que ha anunciado su candidatura a presidir el partido.

En sus respuestas, García-Hernández ha dado muestra de cuáles son sus prioridades como político y por qué aspira a liderar el partido. "La sociedad ha cambiado y necesita un Partido Popular renovado. Soy el candidato de la ilusión y de los afiliados", afirmó en la entrevista.

El político cuenta que es "diplomático de carrera y, pese a que me dijeron que no me afiliara al Partido Popular, lo hice en Ávila". Además, fue "diputado por Madrid, por Ávila y secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del Partido Popular".

En su discurso, se ha mostrado duro con el PSOE, a quien acusa de "intentar arrinconar al centro derecha y al Partido Popular" y que eso es lo que le lleva a "dar ese paso con una profunda convicción".

"De las cuatro medidas del Gobierno de Sanchez la primera es el Aquarius, la segunda el tema de Ceuta y Melilla, la tercera la de la sanidad a los inmigrantes y la cuarta la de Franco. Espero que la quinta vaya para la realidad de los españoles", dice el candidato, quien reconoce el gesto del Aquarius aunque piensa que "ha hecho un favor a las mafias".

Sobre Mariano Rajoy, García-Hernández asegura guardar "un respeto absoluto a Mariano Rajoy y deja un gran legado como presidente del Gobierno". Y añade: "Creo que soy menos conservador que Mariano Rajoy".

También se ha pronunciado sobre el tema de la corrupción, afirmando que "no puede caber un solo corrupto en el Partido Popular". Sin embargo, para él son casos de "hace 15 años y es injusto juzgar a los que estamos ahora".

En su opinión, "el Gobierno Popular impulsó las medidas anticorrupción más potentes de todo el mundo".