Sonia Castedo renunciará a su acta de diputada autonómica y dejará de ser aforada

En este sumario, a Castedo se le atribuyen los presuntos delitos de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias en las supuestas ilegalidades en el diseño del PGOU a favor del constructor Enrique Ortiz.

La alcaldesa de Alicante, que ya reiteró hace unos días que presentaría su dimisión como diputada autonómica cuando ella lo considerara oportuno, no ha participado en la tradicional romería de la Santa Faz, ya que hace unos días dio a luz a su segunda hija. Durante la peregrinación, el presidente provincial del PP de Alicante, José Císcar, ha afirmado que hasta que no se haga oficial esta renuncia, el partido no se va a pronunciar.

Preguntado sobre la renuncia de Castedo a su escaño autonómico durante el recorrido de la Santa Faz, el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha indicado que Castedo "debería haber dimitido hace mucho" y se ha preguntado por qué no dimite también como alcaldesa.