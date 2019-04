Sonia Castedo reconoce que se avergüenza "absolutamente" al oír sus conversaciones con Enrique Ortiz

Sonia Castedo lo reconoce, dice que se avergüenza "absolutamente" de sus conversaciones con Enrique Ortiz. Así lo ha dicho en una entrevista en Atena 3. Sin embargo, la exalcaldesa de Alicante no se avergüenza por los favores que le pidió el constructor Enrique Ortiz, sino por su lenguaje. "Cuando una conversación privada sale a la luz pública te da vergüenza, nunca hablarías así", ha dicho.

No obstante, Castedo insiste en que no ha habido trato de favor. "¿Que yo conozco a Enrique Ortiz? Sí, ¿que yo he beneficiado al señor Ortiz? No es cierto", ha respondido. En las conversaciones que salieron a la luz se oye cómo Castedo dice que va a mirar un convenio y Ortiz le responde que lo mire, pero que cambie "lo que tenga que cambiar".

La exalcaldesa ha hablado abiertamente de los paseos en el barco del constructor: "Es absolutamente cierto que me fui en el barco a Ibiza, el barco era de Ortiz". Además, parece lamentar que ahora esas relaciones entre empresarios y políticos ya no existan: "Saben perfectamente que era muy normal, muy normal. Desgraciadamente, a día de hoy, desgraciadamente, ya no lo es. No consideraba que estuviera cometiendo algún tipo de delito".

La Justicia, por el momento, tampoco lo ha visto al archivar la primera causa.