laSexta ha tenido acceso al parte de los Mossos d'Esquadra que detuvieron al ya exalcalde de Badalona saltándose el confinamiento y conduciendo con signos evidentes de de encontrarse bajo los efectos del alcohol.

En ese documento se expone que los agentes intercepataron el vehiculo del socialista Álex Pastor "haciendo eses" por la callde Consell de Cent de Barcelona y "subiéndose al carril bici golpeándose con las barreras separadoras".

Finalmente consiguieron pararle a la altura del número 250 de la misma calle y, en el momento en el que le estaban informando del motivo por el cual había sido parado, el detenido respondió: "¿Sabes quién soy? Soy el alcalde de Badalona y no eres nadie para decirme esto".

Tras estas palabras, los mossos le solicitaron la documentación del vehículo y Pastor dio en su lugar un papel del PSC. A continuación el socialista bajó del vehículo haciendo caso omiso a los agentes, que le señalaron que no lo hiciera. Abrió la puerta y golpeó a los policías con actitud desafiante e insultándoles: "Sois unos hijos de puta. No me podéis hacer esto".

Mientras insultaba a los mossos también propinó una patada contra la pierna de uno de los agentes, que consiguieron reducirle. Durante ese procedimiento uno de los policías sufrió daños en el brazo derecho.

Todo sucedió entorno a las 23:00 horas de este martes: Pastor se resistió mientras era introducido en el coche patrulla por lo que los agentes tuvieron que utilizar medidas de contención. El político, además, se negó a someterse a la prueba de alcoholemia.

Los dos agentes que procedieron a la detención del alcalde han causado baja y tuvieron que visitar un centro médico por las lesiones sufridas en la detención.

Álex Pastor ha presentado su renuncia este mismo miércoles por los hechos y el PSC le ha suspendido de militancia dada la gravedad del episodio.