Duro y contundente mensaje de Fernando Simón a los que no respetan las medidas de seguridad, sobre todo después de las imágenes de aglomeraciones registradas en el primer día de apertura de los bares y terrazas situados en los territorios en fase 1.

"No podemos olvidar a los fallecidos diarios que sigue habiendo, a las personas que siguen hospitalizadas. No podemos olvidar todo tan temprano, hay que ser conscientes", ha dicho el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Ha explicado que "en estos últimos días, hemos recibido muchos mensajes de profesionales sanitarios alarmando sobre los riesgos a los que nos exponemos si no cumplimos las medidas de protección de riesgo", ha dicho.

"No podemos olvidar 26.920 fallecidos por el coronavirus en España, hoy mismo 176 fallecidos nuevos", ha recordado el experto. "No podemos olvidar todos los hospitalizados, no podemos olvidarlos en una semana", ha proseguido "Una cosa es que vayamos progresivamente yendo hacía la normalidad, pero no podemos olvidar tan rápido lo que ha pasado"."

Simón ha recordado que "hay que alargar en el tiempo la percepción del riesgo de nuevos contagios, porque el riesgo de que uno se infecte puede suponer que otro a nuestro alrededor pueda fallecer".