El coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha defendido que, a pesar de que no se ha descartado ninguna medida, "no estamos en ese punto" y aún "no es necesario".

"Las medidas que se pueden implementar y que no se han implementado todavía todos las conocemos", ha reconocido Simón, que ha añadido que a pesar de que "a todo el mundo le planea la sombra del confinamiento domiciliario o del cierre de las escuelas o de las actividades no esenciales, no parece que sea ese el punto".

El epidemiólogo ha insistido en que ninguna de esas medidas se ha descartado, pero "se van implementando progresivamente, y ahora mismo se están implementando muchas y muy duras". Además, advierte, el impacto de las mismas "no es solo en la salud, sino en todas las actividades sociales y económicas". Por eso, insiste: "Tenemos que ser cautos a la hora de tomar las medidas".

Aun así, en caso de que se requieran serán aplicadas. "Si intentamos bajar mucho más rápido habrá que implementar medidas mucho más contundentes, si vemos que realmente se nos va a desbordar la ocupación en UCI y la ocupación hospitalaria".

"Ahora mismo desde el sábado está en vigencia el estado de alarma, es el cuarto día. Tenemos que tener calma y saber que las medidas están siempre ahí disponibles y que cuando tengan que aplicarse se aplicarán", ha aseverado.

Respecto a los confinamientos perimetrales que dictará por días Madrid, Simón ha defendido que cualquier confinamiento va a tener un impacto, mayor o menor, pero que "uno muy corto no es suficiente": "En la situación en la que estamos se tiene que intentar dar pasos grandes con la medida de control que hagamos, dar pasos tímidos no es la forma que más impacto dará". Aun así, ha advertido, será mejor que ningún otro.