Simancas: "Si Rajoy no puede formar gobierno, vamos a intentar un gobierno alternativo"

pide a Podemos que no malogre el cambio hacia la izquierda

Rafael Simancas, diputado del PSOE, ha enviado un mensaje a Podemos instándoles a que no "malogren el cambio" que han votado los españoles hacia a la izquierda por empeñarse en un referéndum que, dice, no es una prioridad. Además, Simancas insiste en que el PSOE no apoyará a Rajoy.