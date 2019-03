Cruce de acusaciones entre PP y PSOE por la crisis de Ponferrada

SESIÓN DE CONTROL AL GOBIERNO

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que el PSOE "se ha metido en todas las crisis que ha podido", como la última en Ponferrada, que no se hubiera rectificado, a su juicio, "si no hubiera habido una reacción social". La portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, le ha acusado de no responder "nunca y de nada", ni en las ruedas de prensa ni en el Parlamento.