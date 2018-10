Serrano justifica su alojamiento irregular en la Residencia de Huérfanos diciendo que le tiene "cariño" y que ha vivido cosas "muy duras"

Cuando Gregorio Serrano, exdirector general de la DGT, cambiaba Sevilla por Madrid se hospedaba y desayunaba en la residencia reservada para los huérfanos de la Guardia Civil, según la exclusiva de 'Newtral' que ha adelantado laSexta, y que ha enfadado a las familias.

"Miles de familias se encuentran sin hospedaje por falta de plazas", ha lamentado el portavoz de Asociación Unificada de Guardias Civiles, Pedro Carmona, en declaraciones a Al Rojo Vivo. Serrano dejó hace meses la dirección de la DGT, y ahora trabaja en una consultora privada.

Aún así, en lugar de buscar un hotel en Madrid, al menos dos veces se ha alojado en una residencia de huérfanos por tan solo 60 euros la noche, un importante ahorro que, según Serrano, no es el motivo. "Dice que le tiene cariño a la institución, que ha vivido cosas muy duras, que es un sitio bonito y está céntrico", ha señalado en Al Rojo Vivo la periodista Ana Pastor.

Según la normativa, si no pertence a la Guardia Civil, solo excepcionalmente, y sí se tiene especial vinculación, se podrá acceder; requisito que algunos creen que no se cumple. "No tiene ninguna vinculación específica con el cuerpo", ha cargado Carmona. Al preguntar al ministro del Interior por el tema, dejaba ver su desagrado y luego lo verbalizaba.

"No me parece lo más ético. Debe dejarse para las necesidades para las que están constituidas", ha apuntado Fernando Grande-Marlaska. La oposición, además, recuerda que no es el primer escándalo de Serrano. Hace meses, laSexta contó cómo se autoadjudicó y reformó un piso de la Guardia Civil. Interior ha pedido información antes de tomar una decisión.