La senadora que llevó a su hijo al Senado en 2012: ''Es incómodo, pero no es raro ni extraterrestre"

La senadora del PSC Yolanda Pineda, que en el año 2012 llevó a su bebé a la Cámara Alta para reivindicar el voto telemático, ha defendido la actitud de la diputada de Podemos Carolina Bescansa, que ha asistido a la sesión de constitución del Congreso con su bebé de seis meses.



"A mis hijos los he llevado a las sesiones de la ejecutiva del partido y no es algo raro ni extraterrestre, sirve para dar naturalidad a la maternidad", ha comentado Pineda en una entrevista que ha concedido al programa Espejo Público.

Pineda ha reconocido que el Congreso dispone de medios para que las diputadas y trabajadores puedan dejar a sus hijos de lo que carece el Senado, pero ha admitido que actitudes como la de Bescansa sirven para "convertirse en una reivindicación en favor de aquellas mujeres que no pueden hacerlo" o para reclamar que se aumente el tiempo de baja por maternidad."Las 16 semanas actuales no son suficientes para recuperarse físicamente y hormonalmente, ni para tener deseapego del niño", ha añadido.

Sobre las críticas de su compañera de partido Carme Chacón, hacia Bescansa ha reconocido que "tener al niño en el hemiciclo durante cuatro horas es incómodo". Y ha explicado que cuando ella acudió al Senado con su bebé fue acompañada de el padre. "El estaba detrás para cuidar del niño y cuando me necesitaba me llamada", ha indicado.



Ha insistido no obstante, en la importancia de esos gestos ''para dar normalidad a la maternidad". Pineda ha asegurado no estar "sorprendida por el hecho de que Bescansa llevara el niño al hemiciclo, sino que haya tenido la relevancia que se le ha dado", ha añadido.