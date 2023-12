La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este lunes la apertura de mesas de negociación de carácter técnico son sindicatos y empresarios para abordar la "reordenación" de la jubilación parcial. Asimismo, han acordado mejorar la jubilación de las empleadas del hogar. Preguntada por la petición sindical de prorrogar de manera inmediata el contrato de relevo para la industria manufacturera, cuya regulación actual expira el próximo 31 de diciembre, Saiz ha señalado que ha escuchado "de manera activa" las demandas de los agentes sociales.

"Y vamos a ir trabajando en estas cuestiones que habían quedado pendientes (...) Hoy ha habido una reunión al máximo nivel, pero los trabajos técnicos continúan a partir de mañana, mejor que pasado mañana", ha señalado la ministra tras reunirse con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente.

El acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar incluye la puesta en marcha de una nueva regulación de la jubilación parcial y del contrato de relevo que garantice la calidad en el empleo de los relevistas y que tenga en cuenta la mayor penosidad del desarrollo de ciertas actividades a partir de cierta edad, especialmente de la industria manufacturera.

Mejoras paras las empleadas del hogar

Además de este asunto, en esta primera toma de contacto entre la ministra y los agentes sociales se ha abordado, dentro de la lucha contra la brecha de género, el permitir a las empleadas del hogar que integren lagunas de cotización (periodos con vacíos de cotización o con cotizaciones inferiores a las bases mínimas) de cara a su posible jubilación, ha señalado la ministra. En concreto, fuentes del Ministerio han explicado que la no cobertura de lagunas para estas trabajadoras se ha aplicado desde 2012 a 2023 y a partir de 1 de enero de 2024 tendrán plena equiparación con el resto, de forma que las pensiones de jubilación o incapacidad permanente que se generen en el Sistema Especial de Empleadas de Hogar ya van a poder aplicar a su carrera de cotización anterior la cobertura de lagunas.

Las lagunas de cotización impactan directamente en la cuantía de la pensión que se recibe, pero existen mecanismos para cubrir esos espacios de cotización en blanco, que no están reconocidos en todos los regímenes de la Seguridad Social. En el caso del Sistema Especial de Empleados de Hogar, compuesto mayoritariamente por mujeres, la integración para el cálculo de la pensión sólo se produce actualmente por las lagunas de cotización que hayan sucedido a partir del 1 de enero de 2018, quedando excluidas todas las anteriores. Desde el 1 de enero de 2024, las trabajadoras del hogar podrán incluirlas todas.

También en el ámbito de la Seguridad Social, Saiz ha destacado la entrada en vigor desde el mes de enero de la cotización de los becarios, una medida que, según ha dicho, cuenta con el "respaldo unánime" de sindicatos y empresarios. "Estamos hablando de derechos, no solamente con reconocimiento a esas prácticas como parte de la antesala al mercado laboral y que avanzan derechos a los estudiantes, sino también a que esa posibilidad exista de cinco años atrás, de poder suscribir un convenio para reconocer derechos a personas que puedan acreditar que han realizado esas prácticas", ha indicado.

La ministra Saiz ha anunciado también mesas técnicas, no sólo para el ámbito de la Seguridad Social, sino también para Inclusión y para Migraciones. En el primer caso, ha explicado que se abordará con los agentes sociales la evolución del Ingreso Mínimo Vital (IMV) "con ese importante papel que está teniendo el incentivo al empleo". En materia de Migraciones, Saiz ha expuesto el compromiso "firme" de su Ministerio contra la explotación laboral. "Los interlocutores sociales tienen mucho que decir", ha apuntado.

CCOO y UGT, preocupados por los contratos relevo

Por su parte, tanto CCOO como UGT han mostrado su preocupación por la no prórroga del contrato de relevo para el sector manufacturero y han pedido que éste no se quede sólo en un modelo para las actividades manufactureras. "Para CCOO es necesario que se prorrogue la jubilación parcial y el uso del contrato de relevo para las actividades manufactureras, pero no se puede quedar sólo en un modelo para las actividades manufactureras", ha señalado el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Por tanto, ha pedido dar un plazo de negociación para que el uso del contrato de relevo se pueda extender a otras actividades, ya que este contrato es "una buena fórmula de promover la renovación de las plantillas". "El 31 de diciembre esto se tendrá que prorrogar, evidentemente, pero queremos un plazo para cuanto antes abordar la formulación del contrato de relevo, del acceso a la jubilación parcial, de una forma que pueda ser extensible también a otros sectores", ha añadido. Por su parte, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha señalado que la no prórroga del contrato de relevo y jubilación parcial está generando "incertidumbre e inseguridad" en los trabajadores y empresas, por lo que ha pedido darle ya continuidad.

Los sindicatos sí han celebrado que la ministra Saiz se acoja al compromiso que había sobre la cotización de los becarios con efectos retroactivos de cinco años, y han recalcado la "buena disposición" que ha tenido la titular de Seguridad Social para abrir mesas donde se pueda profundizar en acuerdos para mejorar la vida de las personas. "Celebramos la buena disposición de la nueva ministra de abrir mesas donde se pueda profundizar el diálogo social, pero fundamentalmente para mejorar la vida de las personas y, en definitiva, para mejorar la vida de nuestro país", ha apuntado el vicesecretario general de Política Sindical de UGT.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha celebrado que el 1 de enero vaya a entrar en práctica el reconocimiento de las cotizaciones de los becarios, las personas que han hecho formación en los puestos de trabajo y que puedan recurrir al reconocimiento de las cotizaciones durante un periodo de hasta cinco años. "Vamos a analizar exactamente el texto que se está planteando en audiencia pública, pero después de las presiones que ha habido (...), pues nos satisface que finalmente, por fin, esta medida que hemos acordado en el diálogo social vaya a ver la luz", ha añadido Sordo.

Por otro lado, desde CCOO han pedido a la ministra de Seguridad Social no enterarse de los textos por la prensa, sino que les haga partícipes de los mismos para que los sindicatos puedan medir exactamente lo que va al Boletín Oficial del Estado (BOE).