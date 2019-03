Santamaría, sobre el envío de tropas: "Ni se nos ha pedido nada, ni España ha ofrecido nada en concreto"

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, ha abogado por una respuesta "coordinada" contra Dáesh tanto en el ámbito internacional como nacional, y ha insistido en que España no ha hecho ningún ofrecimiento concreto a Francia para luchar contra el terrorismo yihadista.



"Ni se nos ha pedido nada en concreto ni España ha ofrecido nada en concreto, entre otras cosas porque España ya está colaborando activamente en la lucha contra Daesh desde hace mucho tiempo", ha subrayado.



En declaraciones durante una visita a la factoría del grupo PSA en Villaverde, Sáenz de Santamaría ha recordado que España ya tiene desplegados 300 efectivos en Irak en labores de formación del Ejército iraquí, y también trabaja en Turquía, Mali, Senegal y República Centroafricana en esta lucha.



"No les puedo anticipar ninguna novedad porque no la hay", ha insistido la vicepresidenta, que ha apostado por trabajar con "prudencia" en este ámbito, al tiempo que ha reiterado el compromiso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de informar a las fuerzas políticas de cualquier novedad que se pueda producir.

Tras rechazar las peticiones u ofrecimientos bilaterales, ha insistido en que cualquier decisión que se adopte debe hacerse de forma coordinada, tanto en el ámbito interno como externo.