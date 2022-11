Los sanitarios no han tardado en responder a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que esta denunciara en el programa Al Rojo Vivo que "por la falta de 34 médicos tengamos que ir a dos huelgas, un boicot y una manifestación". Según los profesionales de la salud, esto no va solo de números, y mucho menos de 34 médicos. "Se ha desplazado personal fijo de su plaza ganada con muchísimo esfuerzo por oposición", ha advertido María Chamón, médica de urgencias.

En una línea similar se ha expresado Ana Giménez, también médica de urgencias: "En todo caso será por los 37 puntos de atención continuada que hay. Y salvo que pretenda que un médico trabaje mañana, tarde y noche, 24 horas al día, siete días a la semana durante todo el año, no puede ser que haya solo un médico por cada punto de atención continuada. Como mínimo tienen que haber cuatro, luego ya estamos hablando de muchos más médicos".

Sobre la insistencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la falta de médicos, le piden que matice a qué se debe esa fuga de profesionales en la región. "Es porque las condiciones laborales no son atractivas para quedarse. Aquel médico que encuentra una situación más ventajosa, se va fuera", ha apuntado Ángel Bayo, médico de urgencias. Preocupados por La defensa de Ayuso con el uso de la telemedicina, las médicas y médicos recuerdan que no es válido para todos los sectores.

"La teleasistencia es una herramienta maravillosa para cierto tipo de consultas, pero no para un servicio de urgencias. Un dolor torácico no se puede evaluar por teleasistencia, como tampoco tampoco un dolor abdominal", afirma Ana Giménez; también, María Chamón, que tacha esta propuesta de "negligente" porque "no tiene cabida ni en el Siglo XXV, no es un avance tecnológico, sino un retroceso en la asistencia al paciente".

Ellos, que están al pie del cañón en las guardias de esos centros, desmienten que más de la mitad de las asistencias correspondan a enfermería. "Es mentira, se atiende desde picaduras hasta taquicardias ventriculares e infartos", ha advertido Begoña Catedra, médica de urgencias. Tras escuchar detenidamente las más que polémicas declaraciones de Díaz Ayuso, los profesionales de la salud lanzan esta reflexión: "Que deje de decir que es cuestión de la izquierda y de los sindicatos".

"Somos los profesionales, los que hace 11 meses estábamos con los EPI puestos 12 horas", ha denunciado Catedra, como también lo ha hecho Chamón: "Esta es una reacción de profesionales ante la sinrazón de un plan que pone en peligro la asistencia sanitaria digna a los pacientes". De momento, los planes de huelga entre los sanitarios de urgencia y de Atención Primaria no se han cancelado mientras la presidenta insiste en culpar a la izquierda de lo que sucede en la sanidad madrileña.