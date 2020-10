Sanidad notifica 261 muertes en las últimas 24 horas, un preocupante repunte que eleva la cifra de fallecidos hasta la más alta al menos desde el fin del estado de alarma. Esto supone que un total de 32.486 personas han perdido la vida por el coronavirus en nuestro país desde el inicio de la pandemia.

El número de casos de coronavirus en España sigue creciendo un día después de que el Ministerio de Sanidad confirmara que hemos superado la barrera de los 800.000 contagios. Concretamente, durante las últimas 24 horas se han sumado un total de 11.998 casos al acumulado, situando la cifra total en 825.410.

Fernando Simón, durante su comparecencia de este lunes, quiso destacar la importancia de la evolución de la edad de los contagiados, que si bien es cierto que se mantiene en 38 años en caso de los hombres y 39 en caso de las mujeres mujeres, ha subido el número de mayores de 60 que padecen la enfermedad. Hemos paso del 15 al 20% de los casos.

Mientras, Salvador Illa quiso felicitar a las regiones que de manera preventiva han comenzado a tomar medidas, como ha ocurrido en Castilla y León y en Andalucía. "No estamos haciendo política, estamos siguiendo las recomendaciones técnicas", ha querido recordar el ministro, que asegura que todo lo que no sea la salud de los ciudadanos le importa "muy poco, es decir, nada".

Más polémica hay en el caso de Madrid, puesto que según Simón, la bajada de la incidencia en Madrid también puede deberse a "retrasos" y además a los test de antígenos que se están utilizando en Madrid. "Al haber un cambio en el sistema puede ser que los datos de los test de antígenos no hayan llegado todavía y eso haya provocado un ligero descenso en los datos de la incidencia acumulada. Tenemos alguna duda del uso de antígenos y al retraso de las notificaciones. Ahora mismo no me atrevería a decir si la ciudad de Madrid va mejor o peor", argumentaba.

Madrid sostiene que los datos que facilita a Sanidad son objetivos "y no queremos maquillar nada" y cree Enrique López, el consejero de Justicia, que Fernando Simón ya "ha faltado a la verdad" en varias ocasiones. Precisamente en Madrid es en la región en la que más casos se han notificado en las últimas 24 horas, con 1.690. Se trata de un tercio de los casos fechados este lunes en toda España, que son 4.030. En segundo lugar se encuentra el País Vasco, con 323 nuevos contagios confirmados el lunes, seguida de Aragón, con 280, Navarra, con 272, y Andalucía, con 261.