El Ministerio de Sanidad ha certificado a elDiario.es que Salvador Illa no ha recibido la vacuna contra el coronavirus. En respuesta a una petición de Transparencia realizada por elDiario.es, el secretario general de salud digital, información e innovación del Sistema Nacional de Salud, Alfredo González, ha asegurado que Illa "no ha recibido dosis alguna de la vacuna para hacer frente al COVID".

La respuesta se ha emitido después de que estallara la polémica por la negativa del exministro de realizarse una prueba de COVID-19 antes de comenzar el debate de los candidatos a la Generalitat en TV3, apenas cinco días antes de que se celebren los comicios este mismo domingo 14 de febrero.

Ante la decisión del candidato socialista de rehusar a realizarse el test, el PP apuntó a la posibilidad de que Illa se hubiera negado hecho porque ya hubiera recibido la vacuna. Una teoría a la que también apuntó Ciudadanos, que incluso registró una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno aclarase si el exministro de Sanidad o algún miembro del Gobierno se ha vacunado contra la COVID-19.

Por su parte, Salvador Illa se defendió de las acusaciones asegurando no se hizo la prueba como medida de prevención porque considera que "no tocaba" hacerlo y porque "las pruebas PCR no se hacen por capricho".

El candidato del PSC insistió en que el debate cumplía con las medidas de seguridad y recordaba tras las críticas que "los protocolos sanitarios no aconsejan hacer las pruebas en este contexto y en estas condiciones". "Por la mañana hice una entrevista en TV3 y nadie me dijo que me hiciera un test. El debate reunía las medidas de seguridad: mascarilla, distancia y se cumplieron los protocolos", ha aseverado el exministro, que se ha preguntado "por qué" se lo tiene "que hacer por la tarde y por la mañana no": "No me muevo por imagen, yo defiendo hacer lo que se tiene que hacer cuando toca hacerlas".