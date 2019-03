Mas se reafirma en la independencia para Cataluña con el rechazo frontal del Gobierno

Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña, también tiene un sueño, "el siglo XXI será el siglo en que Cataluña recuperará su plena libertad", ha afirmado. Por ello, compara su Diada con otra marcha mítica, recuerda que hace 50 años la multitud salió a la calle en Estados Unidos mostrando su apoyo a Martin Luther King, "centenares de miles de catalanes, muchos más de los que se manifestaron en Washington al lado de Martin Luther King. Centenares de miles de catalanes unirán sus manos en defensa de la libertad de nuestro país", afirma.



Sin embargo, desde el Partido Popular, su portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, ha tildado de comparación "pretenciosa" las expresiones de Mas.



Sin embargo, el presidente de la Generalitat catalana no estará solo, diferentes rostros conocidos como el de Pep Guardiola o el del actor Juanjo Puigcorbé se han sumado a la cadena. Joan Tardá, portavoz de ERC en el Congreso, ha expresado en 'Al Rojo Vivo' que vivirán la Diada "con ilusión".



Pero no todo el mundo va a salir a la marcha. La líder del Partido Popular en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho ha expresado durante una entrevista que no podrá salir de su casa porque "en las calles se habrá impulsado una vía independentista que tendrá a todos los catalanes pendientes de un proyecto político"



Algunos socialistas catalanes sí participarán, a título individual, mientras su líder "celebra" el diálgo entre Mas y Rajoy, "el señor Mas ha mandado una carta al Señor Rajoy una carta y se han visto una vez, me parece un diálogo un poco intenso", ha expresado.



Con diálgo o sin él, desde el Gobierno avisan de los riesgos de los sueños independentistas, así lo ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, que ha afirmado que "no cabe una secesión pactada" en Cataluña porque sería "una declaración de independencia unilateral" con "consecuencias gravísimas" y ha advertido: "El adéu a España sería el adéu a la Unión Europea".