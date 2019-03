Pedro Sánchez a Rajoy: "Con su mensaje a Bárcenas 'Luis sé fuerte', lo clavó"

En las filas del PP parece que no preocupa lo que su extesorero pueda tener guardado. "Dice que tiene bombas contra el PP, pero no saca nada", declaró Esperanza Aguirre. Jorge fernández Díaz, por su parte, aseguró no tener "temor ninguno".

Misiles que, como en la entrevista a ABC, apuntan muy alto. "El gerente depende del tesorero, y el tesorero del presidente y del secretario general. Sabían perfectamente las entregas en el mismo día que se producían, quién era el empresario y cuánto aportaba", aseguró Bárcenas.

Unas acusaciones que, según publican varios medios, podrían estar reforzadas con pruebas. "Luis Bárcenas ya ha hecho mucho daño al PP", piensa Alonso.

Porque Bárcenas lo tendría todo apuntado y a buen recaudo: pagarés, recibís, grabaciones, correos electrónicos y hasta más mensajes de teléfono. "Es mi mano quien da el sobre a la señora de Cospedal", declaró en 2013.

Con bombas o sin ellas, su inminente salida de prisión se ha colado en el Congreso, donde Pedro Sánchez ha recriminado a Rajoy que "lo clavó con el 'Luis, se fuerte'". El momento de su puesta en libertad está cada vez más cerca.