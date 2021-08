El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha establecido este lunes un límite entre las actuaciones del rey emérito, Juan Carlos I, y el actual monarca, Felipe VI, remarcando que desde el Ejecutivo valoran "el ejercicio de transparencia del actual jefe de Estado".

En esta línea, Sánchez ha remarcado que Felipe VI está "comprometido" con la actualización de la Casa Real, en un año en el que, asegura, "han cambiado muchas cosas". "A mí me complace ver cómo el actual jefe del Estado también está comprometido con la actualización y la transparencia de la Casa Real", ha lanzado el dirigente.

Hasta dos veces han preguntado al presidente sobre la marcha y, sobre todo, el posible regreso de Juan Carlos I a España cuando se cumple un año de su partida a Abu Dabi. Sin embargo, Sánchez ha subrayado que durante su reunión con Felipe VI no ha tratado el tema, mientras repite que "el Gobierno está comprometido con las instituciones, de la primera a la última".

El presidente se ha reunido este martes con el monarca en el Palacio de Marivent, un encuentro ya habitual en temporada estival, ya que es el cuarto despacho de verano que Sánchez mantiene con Felipe VI desde que llegó a la Moncloa en junio de 2018. En este caso, se han repasado los principales asuntos políticos y económicos.

Desde UP critican la marcha del emérito: "La huida de Juan Carlos es una grave anomalía democrática"

La secretaria general de Podemos y miembro del Gobierno, a través de la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha considerado este martes que "la huida de Juan Carlos I supone, a todas luces, una grave anomalía democrática en España que produce un enorme descrédito de las instituciones".

Así lo ha hecho saber a través de varios tuits en los que ha hecho referencia al aniversario de la marcha de Juan Carlos, en los que también critica que el rey "viva a todo lujo en Abu Dabi mientras se persigue penalmente a quien hace una canción crítica con la monarquía pone claramente en cuestión, además de la libertad de expresión, el principio de justicia e igualdad ante la ley".

De esta forma, ha concluido su mensaje recordando que Unidas Podemos va a seguir trabajando para que la democracia "llegue a la Jefatura del Estado y por un horizonte republicano para España, como proyecto de profundización democrática, de modernización económica y de unidad en base al reconocimiento de nuestra plurinacionalidad".

El rey emérito quiere volver a España

Aunque no hay indicios de cuándo podría regresa el monarca emérito, su deseo es hacerlo en cuanto se den las circunstancias. "Tiene unas ganas locas de volver", apuntaban este lunes a EFE fuentes de su entorno para destacar su anhelo de poner fin a su estancia en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

En este sentido, según ha explicado este martes en el programa Al Rojo Vivo Carmen Enríquez, periodista especializada en la Casa Real, "el rey será el que decida si vuelve o no", razón por la que, ha recalcado, solo regresaría a España si pudiera confirmar que no hay problemas judiciales contra su figura.

"La razón por la que no vuelve es porque él mismo tiene que asegurarse de que no va a producirse ninguna sorpresa desagradable. Ya ha hecho dos regularizaciones fiscales, pero se habla de una tercera, que todavía no se ha aclarado", ha señalado Enríquez.

365 días de la marcha de Juan Carlos: las polémicas del monarca

Fue el 3 de agosto cuando Juan Carlos I puso tierra de por medio entre las especulaciones de su marcha, al tiempo que arreciaban las polémicas en torno a su figura. La cuestión es que tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo siguen indagando en posibles irregularidades, a las que se suman las dos regularizaciones fiscales que el anterior jefe de Estado ya tuvo que hacer frente.

Noviembre de 2020, pocos meses después de su marcha, también fue un período negro. Primero se conoció el presunto uso de tarjetas opacas por parte del rey y personas de su entorno. Días después, los abogados del emérito comunicaron el pago a Hacienda de una regularización de casi 700.000 euros en relación a este asunto. Y en esas mismas fechas, laSexta desveló un presunto blanqueo de capitales: un trust en el paraíso fiscal de la Isla de Jersey del que Don juan Carlos sería beneficiario.

A día de hoy, han seguido saliendo a la luz nuevos detalles sobre sus presuntos negocios opacos en el extranjero. La última polémica llegaba hace tan solo unos días, cuando se conoció que Corinna Larsen le ha denunciado ante la Justicia británica por acoso y "vigilancia ilegal" y ha pedido una orden de alejamiento contra él. A ello se le suman las dos regularizaciones fiscales a las que ha tenido que hacer frente.