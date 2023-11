El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a "intentar" un "entendimiento" con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pese a que desde las filas populares son "muy generosos a la hora de trasladar insultos y de incitar a la división".

Así lo ha trasladado la ministra de Educación, Pilar Alegría, en una entrevista en la Ser en la que ha reconocido que sería "deseable" que hubiera relación entre Gobierno y la oposición, aunque "exista, lógicamente, discusión política", y cada uno "haga su papel, haga su trabajo".

"Más allá de estas cuestiones que son básicas y fundamentales, creo que es importante y sobre todo dirigiéndonos a las personas que gobernamos, que yo creo que esperan y desean una un clima de sosiego y de entendimiento", ha señalado Alegría.

Asimismo, ha reiterado el deseo de "reducir" aunque "ese ruido tan intenso que a veces se escucha es complicado. No obstante, ha reconocido que "visto lo visto, muchas esperanzas no se tienen" pero "no hay que perder las ganas, y no hay que perder el fin, el interés de poder hacer posible un entendimiento con la oposición".