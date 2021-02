El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá la semana que viene con el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, tras múltiples semanas de tensión y diferencias en el seno del Gobierno de coalición.

Así lo han confirmado fuentes de Moncloa a laSexta. Concretamente, el encuentro se pactó en una conversación previa al Consejo de Ministros de este martes, en la que Sánchez e Iglesias intercambiaron impresiones. El propio líder de la formación morada confirmó este miércoles a las puertas del Congreso que la reunión se celebraría en los próximos días.

El encuentro se produce después de que los dos miembros del Gobierno hayan protagonizado múltiples encontronazos en los últimos días. Cuestiones como la regulación de los precios del alquiler, la libertad de expresión, las pensiones o la Ley de Igualdad de Trato del PSOE —conocida como "ley Zerolo", que Podemos criticó por la actuación "desleal" de los socialistas al presentarla de forma "unilateral"— han puesto de relieve algunas diferencias entre uno y otro partido.

No obstante, esta reunión se produce en un nuevo contexto de reducción de las tensiones. Durante su intervención en el Congreso este miércoles, el propio Pedro Sánchez lanzó un mensaje a sus socios del Ejecutivo: "Demostremos también que en esas diferencias está la fortaleza de España", expresaba a sus compañeros en la cámara. También, en tono amistoso, le pidió al portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, "bajar un poco los decibelios" de las críticas y las tensiones.

Precisamente, a pesar de los acercamientos entre ambos partidos en las últimas horas, Echenique remarcó también en el hemiciclo que si el PSOE no modificaba algunas de sus posturas, el Gobierno de coalición correría peligro: "En tomar o no esas medidas valientes y eficaces no solamente nos jugamos el futuro de coalición, nos jugamos el futuro de nuestro país", aseguraba el portavoz.

Ahora, la relación entre ambas formaciones pretende encaminarse hacia un momento menos tumultoso. Por ejemplo, fuentes de Moncloa aseguran que lo más complicado del nuevo acuerdo sobre la dirección de RTVE ha sido convencer a Unidas Podemos de negociar con el PP. Pero el tono ha sido positivo, en referencia a que también han formado parte del pacto otras formaciones políticas, como el PNV.