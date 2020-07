El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado a la unidad y a seguir el ejemplo de Europa en su comparecencia en el Congreso para informar de los acuerdos adoptados por la UE respecto a la crisis del coronavirus.

Sánchez ha insistido en que "la negociación ha consistido en la capacidad de defender y exigir la posición que España necesita y merece, pero también la necesidad de ceder, comprendiendo la capacidad de Europa y la complejidad de esta emergencia". Un ejemplo que ha pedido seguir en España.

Una causa común une familias de distinto color político

"Acordar siempre significa ceder, no acordar siempre significa perder", ha apuntado el presidente, que ha asegurado que "todos los países, viniésemos de la familia política que viniésemos, necesitábamos un acuerdo": "Este es mejor ejemplo para ilustrar que una causa común une familias de distinto color político. Europa tenía que entenderse con Europa, y España debe entenderse con España. Si en Europa se puede, en España se debe poder".

"Si España quiere, España puede. Además solo necesitamos una cosa que es creer en nuestras posibilidades, que son infinitas", ha zanjado el presidente.

La oposición, muy crítica con el Gobierno

La llamada a la unidad no ha sido bien recogida por la oposición, que ha recriminado al Gobierno lo que consideran un "paripé" político. El líder del PP, Pablo Casado, ha adoptado una actitud muy crítica insistiendo en que España vive una situación "preocupante" por los rebrotes y ha asegurado que la bancada socialista "vive en una realidad paralela" en un momento en el que "no hay nada que aplaudir y no hay ningún pasillo de honor que hacer".

Por su parte, Santiago Abascal ha anunciado que presentará una moción de censura contra el Ejecutivo de coalición en septiembre para que España no acabe en "la ruina" y "la muerte". "Les anuncio solemnemente desde esta tribuna que no nos queda más remedio que utilizar el instrumento de la moción de censura, que presentaremos en el mes de septiembre", ha recalcado el presidente de la formación de extrema derecha.

En cuanto al acuerdo europeo, Casado se ha mostrado "satisfecho", ha dicho, por la creación de "un fondo de recuperación que propuso el Partido Popular Europeo". Tras considerar que Sánchez ha actuado en la negociación europea como "el ciclista cansado" que "se puso a chupar rueda" con su "escucha pasiva", Casado sostuvo que "vienen aquí con un rescate en toda regla y un tercio de la piel del oso que no cazó" el presidente español.

Aún así, aseguró que le parece "bien" y que ahora toca usar correctamente esos fondos. Por todo ello, emplazó al jefe del Ejecutivo a "elegir entre Europa o sus socios; entre la moderación y la centralidad o los extremos". Todo ello porque, según Casado, no se puede decir que se tiene una agenda económica para cumplir con Europa mientras se tiene una agenda política para cumplir con estos socios de investidura.

"La esperanza venció al miedo"

El presidente ha comenzado su intervención aseverando que la Unión Europea "ha sabido dar la respuesta" al "mayor desafío de su historia", la pandemia de coronavirus. "La esperanza venció al miedo, Europa encontró su lugar", ha sentenciado desde la tribuna del Congreso.

En este sentido, Sánchez ha recordado que España recibirá 140.000 millones de euros de los fondos europeos para paliar la crisis del coronavirus, el equivalente al 11% de nuestro PIB. "Se abre una oportunidad histórica que tenemos que aprovechar. Apelo a esta cámara para ello", ha dicho.

Sobre la condicionalidad del fondo, Sánchez ha explicado que "si un estado miembro considera que otro país está incumpliendo flagrantemente, puede proponer un debate", apostillando que los países no tendrán, en ningún caso, capacidad de veto.

"Podemos decir que Europa ha ganado la partida", ha aseverado Sánchez, que ha calificado el plan acordado por la UE como "un hito económico y social". "Por primera vez, la Unión asume una deuda importante de forma colectiva", ha señalado, poniendo en valor el hecho de que los países hayan podido "superar posiciones muy encontradas". En este sentido, ha reconocido que la última cumbre fue "extenuante", al prolongarse varios días, pero ha defendido que mereció la pena. "Europa ha estado a la altura", ha recalcado.

"La posición de España ha sido determinante"

El presidente ha asegurado que la postura de España ha sido "determinante" en el resultado de las negociaciones: "Puedo asegurar, desde la humildad, que la posición de España fue determinante para el resultado de esas negociaciones", ha asegurado Sánchez, poniendo en valor que España y otros Estados reclamasen desde un primer momento "un Plan Marshall europeo".

"Fue España de las que más hizo para que esas ideas fueran asentándose", ha asegurado, indicando que fue también España quien envió una carta abierta pidiendo un instrumento de deuda común y la primera en pedir transferencias directas.

Sin embargo, durante su intervención, Sánchez ha alabado la capacidad de los diferentes gobiernos europeos, de diferentes ideologías, para alcanzar un consenso. En este sentido, ha pedido "que este acuerdo histórico en Bruselas sirva como ejemplo" en España. "España tiene que entenderse como España. Si en Europa se puede, en España se tiene que poder", ha dicho.

"Marcamos en ese momento el camino por el que acabaría transitando la propuesta franco-alemana", ha dicho. Si España quiere, España puede. Además solo necesitamos una cosa que es creer en nuestras posibilidades, que son infinitas", ha zanjado el presidente en relación a la creación de un pacto nacional.