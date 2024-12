Sánchez no descarta una reunión con Puigdemont en su intento por rebajar la tensión con Junts

Sánchez ha mostrado su disposición a reunirse con Puigdemont. El presidente del Gobierno ha asegurado que "no sé exactamente cuándo me reuniré pero evidentemente me reuniré con los líderes tanto de ERC como de Junts". Una forma de intentar rebajar la tensión con los de Puigdemont, en pleno acercamiento de los independentistas con el PP. Algo que irónicamente Sánchez achaca a la ley de amnistía.

En este contexto, Sánchez ha defendido que el Gobierno, la sociedad catalana y el resto de la sociedad española "ha pasado página" de lo que sucedió en 2017: "La sociedad española no puede estar constantemente mirando hacia atrás, tenemos que mirar hacia delante porque tenemos enormes retos por delante". "Yo no tengo ningún problema, no sé exactamente cuándo me reuniré, pero evidentemente me reuniré con los líderes tanto de ERC como de Junts per Catalunya", ha sentenciado Sánchez en su comparecencia ante los medios.

La amnistía ya está avalada

Al ser preguntado por si la reunión con Puigdemont se producirá antes de que se le aplique la Ley de Amnistía, Sánchez ha defendido que el Gobierno entiende que esta medida de gracia "se produce en el momento en el que ya está avalada por las Cortes Generales". En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo respeta que haya instituciones que han planteado "legítimamente" sus recursos ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Amnistía, aunque ha insistido en que esta medida de gracia "ya se aplica a efectos políticos".

De hecho, Sánchez ha ironizado con que "incluso se está aplicando por parte del PP", recordando que han votado conjuntamente con Junts en varias medidas en el Congreso y el Senado e incluso "sacan pecho de esos votos".

Avanzar en la cogobernanza

En su balance de fin de año, Sánchez también ha reivindicado la cogobernanza con las comunidades autónomas más allá de "pataleos políticos", destacando los encuentros bilaterales en La Moncloa con los presidentes regionales, salvo la dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

A renglón seguido, el jefe del Ejecutivo ha puesto en valor la Conferencia de Presidentes que se celebró hace un par de semanas en Santander para hablar sobre vivienda, financiación, migración y sanidad, a la vez que ha defendido los convenios de cooperación entre la Administración General del Estado (AGE) y las comunidades.

Del mismo modo, Sánchez ha sacado pecho de la reducción de la conflictividad entre el Gobierno y las comunidades autónomas, destacando que en el año 2024 el Constitucional se ha tenido que pronunciar sobre recursos autonómicos en ocho ocasiones por las 52 que tuvo que hacer en 2018.

"Creo que este es un termómetro real del entendimiento institucional más allá de lo que pueda suceder en el debate político al margen de las cámaras, de los titulares que existe en nuestro país y de los pataleos políticos de algunos", ha sentenciado. Por último, Sánchez ha recalcado que la legislatura va a durar hasta el 2027 porque tiene "todos los incentivos": "Hacer avanzar a nuestro país y evitar los retrocesos que nos podrían inflingir otros o que están haciendo ya allí donde gobiernan".