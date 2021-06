El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará una declaración institucional minutos después de que finalice el Consejo de Ministros donde se aprobarán los indultos que se concederán a los presos del procés independentista de Cataluña. Tras la intervención del líder del Ejecutivo, se ofrecerá en Moncloa un briefing jurídico y técnico explicando detalladamente cómo se efectuarán las medidas de gracia y cuáles son los plazos.

Posteriormente, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, comparecerá en rueda de prensa para detallar aún más esta cuestión y responder a las dudas que pudieran surgir relativas a esta cuestión. Según han destacado desde el Gobierno, han decidido afrontar el problema de una forma diferente y han intentado razonar una solución que tenga por bandera la concordia. Esto es, abriendo paso a la reconciliación y al reencuentro.

Una decisión, no obstante, que no ha sentado bien a la oposición, que se ha mostrado muy agresiva respecto a esta cuestión. No ha dudado en rechazar la legalidad de los indultos -anunciando que los recurrirá- e incluso en tachar de "traidor" a Sánchez, acusando al presidente socialista de "desarmar al Estado" y de aprobar los indultos para "continuar con su régimen" al frente del Gobierno de España.

Tampoco ha agradado esta fórmula propuesta por el Gobierno en el terreno político catalán, que pese a beneficiarse de esta medida la considera insuficiente. Así lo expresaron las tres fuerzas independentistas con representación en el Parlament este lunes, mientras Pedro Sánchez celebraba una conferencia en el Liceu de Barcelona a la que no acudió ningún representante de la Generalitat.

Pere Aragonès, president catalán y dirigente de ERC, aseguró que "los indultos no dan solución a la causa general" y reclamó la amnistía para los presos. También en esta línea se manifestó Elsa Artadi, diputada de Junts per Catalunya que acusó a Sánchez de "montar actos de puro marketing", así como le instó a "respetar el informe del Consejo de Europa", a "retirar las euroórdenes" y a "acabar con la represión generalizada". La CUP, como las otras dos formaciones, denunció el plan de los indultos asegurando que "en Cataluña hay más de 3.000 personas represaliadas".