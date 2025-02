Sánchez carga contra el PP por hacer una oposición "dando tumbos": "Están entre la irrelevancia y el oportunismo"

Dando tumbos. Así ha calificado Pedro Sánchez la oposición que está realizando el Partido Popular, ejemplificándolo con su cambio de opinión sobre el decreto de las pensiones y el transporte público, y ha pedido a su líder, Alberto Núnez Feijóo, que rompa definitivamente con Vox.

Así lo ha aseverado en un acto del PSOE en el País Vasco, donde han celebrado la reelección de Eneko Andueza como líder vasco del partido. Durante su discurso, ha cargado contra la oposición que el Partido Popular de Feijóo ejerce: "Tenemos una oposición dando tumbos entre la irrelevancia y el oportunismo. Yo no sé si el señor Feijóo no es presidente porque no quiere, pero sí sé que no sabe hacer, o no le dejan, la oposición que merece España".

De hecho, esa oposición "dando tumbos" ha hecho, para Sánchez, que acaben en el lugar equivocado, con la ultraderecha, por "no saber dónde van" y que hayan tomado una estrategia en la que "lo que diga Abascal va a misa". "El señor Abascal dijo que si hay aranceles en Europa es culpa de Sánchez porque le cae mal (a Donald Trump). Al día siguiente, Feijóo dijo lo mismo", ha asegurado el presidente del Gobierno.

A raíz del tema arancelario, Sánchez ha defendido la postura de España en contraposición a Estados Unidos y ha cargado contra la falta de respuesta de la derecha: "A propósito de la amenaza de los aranceles tengo claro dónde va a estar el Gobierno de España. Al lado de los ganaderos, del campo. Y ya os digo yo dónde va a estar la derecha y ultraderecha. Están callados. Son débiles con los poderosos. Su lema no es todo por la patria, es todo por la pasta".

"Preguntemos cuál es la máxima aportación que ha hecho Feijóo. La única aportación ha sido la de abrir de par en par la puerta a la ultraderecha en gobiernos. Y creo que en un país que celebra el 50 aniversario del proceso que nos llevó a aprobar la Constitución tenemos que decir que la ultraderecha ni es nueva ni es buena para España ni para Europa", ha añadido.

Por ello, Sánchez ha pedido al PP que rompa cualquier relación con Vox: "Desde aquí le exigimos (a Feijóo) que rompa con el verdadero caballo de Troya que es Vox".