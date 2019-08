El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que la formación ultima un plan de cara a conseguir la investidura de Pedro Sánchez y ha criticado la inmovilidad de los demás. "Estas 300 medidas van a ser la tercera propuesta programática que presentamos. ¿Usted ha visto que se mueva alguien?", ha respondido en la Cadena SER.

Acerca de las negociaciones con Unidas Podemos, Ábalos ha afirmado que Pedro Sánchez y pablo Iglesias están hablando de manera informal y de que se reunirán la semana del 9 de septiembre. "Están terminando las reuniones con los colectivos. Quedan también los partidos regionales. Nos iríamos a la semana siguiente para reunirnos con Iglesias", ha dicho.

El plazo para una nueva convocatoria electoral, más cerca

Quedarían, por tanto, también para la semana del 9 de septiembre las reuniones de Sánchez con Casado y Rivera. "Yo a Ciudadanos y al PP, espero hacerle un requerimiento en base a unas condiciones y a Podemos en base a otras", ha destacado Ábalos.

En este sentido, Ábalos ha insistido en que no hay más opción que un Ejecutivo gobernado por el PSOE: "¿Hay alguna alternativa a un gobierno presidido por el PSOE? No la hay, no la hay".

Sobre una repetición de elecciones, el secretario de Organización del PSOE considera que "es un problema de aceptación del resultado electoral y también de responsabilidad".

María Jesús Montero descarta el gobierno de coalición

En Al Rojo Vivo la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero insistió en que la idea de un gobierno de coalición con Unidas Podemos no está ahora mismo sobre la mesa. "La fórmula del gobierno de coalición se descartó con el portazo de Unidas Podemos", afirmó.

No obstante, Montero destacó que el PSOE defiende llegar a acuerdos con los de Pablo Iglesias que permitan la investidura de Pedro Sánchez: "Nuestra intención es llegar a un acuerdo en base a políticas con Unidas Podemos, nuestro socio preferente".